В Башкирии опубликованы новые «денежные» вакансии Фото: Андрей Старостин В Башкирии опубликованы новые «денежные» вакансии Фото: Андрей Старостин

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство труда и социальной защиты населения Башкортостана сообщило о новых вакансиях с оплатой труда не менее 30 тысяч рублей.

Уфимской сети клиник «Премьера» требуется рентгенолаборант. Заработная плата — 40 тысяч рублей. Требования к кандидату — навыки машинописи, коммуникабельность.

Для работы в Октябрьском НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» требуется заместитель директора с заработной платой 50 тысяч рублей, имеющий ученую степень кандидата наук.

В должностные обязанности специалиста входит разработка принципиальных схем телеметрических комплексов для бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин.

Режим работы — с 8 до 12 часов.

Уфимское ООО «Башавтосервис» примет на работу слесаря по ремонту агрегатов, с опытом работы не менее трех лет. Заработная плата — от 30 до 60 тысяч рублей.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.