Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.54

EUR 69.67

31 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии опубликованы новые «денежные» вакансии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии опубликованы новые «денежные» вакансии Фото: Андрей Старостин

В Башкирии опубликованы новые «денежные» вакансии Фото: Андрей Старостин

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство труда и социальной защиты населения Башкортостана сообщило о новых вакансиях с оплатой труда не менее 30 тысяч рублей.

Уфимской сети клиник «Премьера» требуется рентгенолаборант. Заработная плата — 40 тысяч рублей. Требования к кандидату — навыки машинописи, коммуникабельность.

Для работы в Октябрьском НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» требуется заместитель директора с заработной платой 50 тысяч рублей, имеющий ученую степень кандидата наук.

В должностные обязанности специалиста входит разработка принципиальных схем телеметрических комплексов для бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин.

Режим работы — с 8 до 12 часов.

Уфимское ООО «Башавтосервис» примет на работу слесаря по ремонту агрегатов, с опытом работы не менее трех лет. Заработная плата — от 30 до 60 тысяч рублей.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.

Теги: вакансии, зарплата
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть