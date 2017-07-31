В Башкирии ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и врезался в шесть машин, есть пострадавшие Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk





В Башкирии ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и врезался в шесть машин, есть пострадавшие Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на 1499 км автодороги М5 накануне вечером произошла массовая авария. По предварительной информации, размещенной в группе «Дорожный патруль Уфа» «ВКонтакте», ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где поочередно столкнулся с двумя большегрузами «Вольво», «Пежо», «Рэндж Ровером», «Фордом» и «Ладой Калиной».

В ДТП пострадали три человека, среди которых водители ВАЗ и «Рэндж Ровера», а также пассажир из внедорожника.

Причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.