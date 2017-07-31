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31 июля Понедельник

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Константин Толкачев: «Башкортостан использует лишь малую часть своего туристического потенциала»

ОБЩЕСТВО

Константин Толкачев: «Башкортостан использует лишь малую часть своего туристического потенциала» Фото: Олег Яровиков

Константин Толкачев: «Башкортостан использует лишь малую часть своего туристического потенциала» Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Государственной Думе состоялось учредительное собрание Ассоциации экономического взаимодействия регионов «Союз развития туризма в Российской Федерации». Ассоциация создана по инициативе Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, основная ее цель — содействие межрегиональному туризму, помощь в реализации законодательных инициатив регионов в сфере развития туризма, привлечение государственных и негосударственных инвестиций для поддержки туриндустрии, продвижение связанных с туризмом экономических и законодательных интересов регионов в федеральных органах власти.

Учредителями Ассоциации выступили органы государственной власти 10 субъектов РФ: Ивановской, Костромской, Московской, Псковской, Смоленской, Ярославской, Тульской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Входить в Ассоциацию могут органы государственной власти других регионов, коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в сфере туризма.

«Для нашей республики тема более чем актуальная. Потенциал для развития туризма у Башкортостана довольно большой. Это природное разнообразие с уникальными ландшафтами, памятники природы. Туристический потенциал Башкортостана связан и с богатой культурой, историей республики, ее многочисленными здравницами, традиционным гостеприимством наших народов, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания РБ Константин Толкачев. — В последние годы был предпринят ряд шагов по развитию туриндустрии в республике, но на самом деле мы пока что использовали лишь малую часть своего туристического потенциала, находимся в самом начале пути к повышению туристической привлекательности нашего региона. Для достижения этой цели нужно использовать разные инструменты. Созданная по инициативе Госдумы Ассоциация — один из них. Республика получила бы ряд преимуществ от представительства в такой организации. Плюсы очевидны — возможность получения дополнительных ресурсов для развития туриндустрии, продвижение на федеральном уровне наших законодательных инициатив, способных поддержать туристическую отрасль в Башкортостане. Целесообразным видится обсудить формат членства региона в данной Ассоциации. Туризм развивать нужно. Это и имиджевая составляющая региона, и новые рабочие места, и заработок — дополнительные поступления в республиканский бюджет».

Теги: туризм
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