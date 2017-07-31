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31 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе началась регистрация на международный марафон

СПОРТ

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимский международный марафон пройдет 17 сентября. Его дистанции рассчитаны на участников с разным уровнем подготовки. Спортсменам предлагается пробежать марафонскую и полумарафонскую дистанции — 42,2 км и 21,1 км, соответственно. Любители здорового образа жизни могут преодолеть дистанции в 10 км или 3 км. Все они пройдут по исторической части башкирской столицы вдоль главных достопримечательностей — памятника Салавату Юлаеву, Конгресс-холла, фонтана «7 девушек», ледового дворца «Уфа-Арена» и памятника Мустаю Кариму.

Ожидается, что в третьем по счету Уфимском международном марафоне примут участие около пяти тысяч спортсменов из 15 стран и 180 городов мира, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Зарегистрироваться на марафон можно здесь.

Справка. Первый Уфимский международный марафон прошел 27 сентября 2015 года. В нем бежали несколько тысяч человек из Уфы, Екатеринбурга, Казани, Оренбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, а также из Китая, Украины, Белоруссии, США.

Теги: международный марафон
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