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31 июля Понедельник

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Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни

ОБЩЕСТВО

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни Фото: Ксения Калинина

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие дни.

По информации Башгидрометцентра, 31 июля в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. В западных и северных районах до умеренных. В отдельных районах грозы, ливни.

Ветер юго-восточный, умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем — от 25 до 30 градусов. По югу — до плюс 35.

1 августа в Башкортостане ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных. В отдельных районах грозы, ливни. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, умеренный. При грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью — 14-19 тепла, днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

2 августа синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных. В отдельных районах грозы, ливни. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, умеренный. При грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью, как и накануне, неизменна : от 14 до 19 градусов ночью, днем — от плюс 25 до 30 градусов.

Теги: прогноз погоды
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