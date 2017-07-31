Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни Фото: Ксения Калинина Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие дни Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие дни.

По информации Башгидрометцентра, 31 июля в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. В западных и северных районах до умеренных. В отдельных районах грозы, ливни.

Ветер юго-восточный, умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем — от 25 до 30 градусов. По югу — до плюс 35.

1 августа в Башкортостане ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных. В отдельных районах грозы, ливни. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, умеренный. При грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью — 14-19 тепла, днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

2 августа синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных. В отдельных районах грозы, ливни. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, умеренный. При грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью, как и накануне, неизменна : от 14 до 19 градусов ночью, днем — от плюс 25 до 30 градусов.