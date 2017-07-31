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31 июля Понедельник

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Из уфимского аэропорта с октября открываются регулярные рейсы в Дубай

ОБЩЕСТВО

Из уфимского аэропорта с октября открываются регулярные рейсы в Дубай Фото: Олег Яровиков

Из уфимского аэропорта с октября открываются регулярные рейсы в Дубай Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В рамках осенне-зимнего расписания аэропорта «Уфа» рейсы в Дубай запланированы три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Вылеты из столицы республики будут выполняться в 17.05, прибытие в Дубай в 21.05, по местному времени. В пути туристы проведут пять часов.

Полетная программа стартует 31 октября 2017 года и продлится до 24 марта 2018 года. На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать воздушное судно, рассчитанное на 174 авиапассажира: 162 места эконом-класса и 12 — бизнес. Стоимость билетов Уфа-Дубай-Уфа — от 19 300 рублей по тарифу «эконом» и от 63 000 — «бизнес».

В пресс-службе аэропорта «Уфа» отметили, что благодаря упрощению визового режима — сегодня россияне автоматически получают бесплатную визу по прибытии в ОАЭ сроком на 30 дней — аэропорт Дубай становится еще и удобным стыковочным пунктом. Вылетающие из Уфы туристы смогут продолжить путешествие по более чем 200 направлениям из международного дубайского авиаузла.

Теги: аэропорт
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