В Башкирии спасатели эвакуировали 20 туристов из-за разлива реки Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии спасатели эвакуировали 20 туристов из-за разлива реки Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Башкортостану 30 июля в 18.00 поступила информация о переливе песчано-гравийной дороги в Иглинском районе. По предварительным данным пресс-службы ведомства, на берегу реки Иргазы отрезанными от выезда остались 20 отдыхающих на пяти автомобилях.

Такая ситуация сложилась из-за обильного выпадения осадков 29 июля и повышения уровня воды в реке Иргазы около деревни Расмикеево.

Спасатели эвакуировали из зоны подтопления всех людей, машины были выведены по броду. В данной операции были задействованы 18 человек личного состава БТП РСЧС и семь единиц техники, в том числе от МЧС девять человек личного состава и три единицы техники.