Башкирские спортсмены достойно выступили на летней Спартакиаде учащихся России по шахматам

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Таганроге завершилась VIII летняя Спартакиада учащихся России по шахматам. Представители Башкортостана заняли пятое место.

Наши ребята сыграли в основное время вничью с фаворитом соревнований — командой Санкт-Петербурга и лишь одно очко уступили будущему чемпиону — сборной Москвы.

Итоговый результат юных шахматистов республики получил высокую оценку российских специалистов. «Когда победную, качественную игру демонстрирует не один человек, а вся команда, это свидетельствует, что шахматы в Башкирии действительно начали очень здорово развиваться, это вызывает только уважение», — сказал заместитель исполнительного директора федерации шахмат России Александр Ткачев.

В турнире, где играли в общей сложности девять победителей юношеских европейских первенств и 30 призеров российских юношеских чемпионатов, команда Башкортостана переиграла такие сильные команды, как Алтайский край, Челябинская и Воронежская области. Сборную республики в Таганроге представляли Артур Гайфуллин (Октябрьский), Динар Абелгузин (Уфа), Юлия Григорьева (Уфа), Камилла Байбурина (Чишмы).

«Наша задача состоит в том, чтобы ребята из различных городов и районов республики как можно чаще выступали на соревнованиях такого высокого уровня, при этом не просто набирались опыта, но и закаляли характер, не боялись брать самые высокие спортивные вершины. В этом смысле Спартакиада в Таганроге показала, что мы на правильном пути, — подытожил выступление председатель федерации шахмат РБ Филюс Ишбулатов. — Радует, что в республике появляется и своего рода «скамейка запасных» более младшего возраста, талантливые мальчишки и девчонки, которые в скором времени могут заменить в сборной республики своих товарищей в подобных турнирах».