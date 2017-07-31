Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.54

EUR 69.67

31 июля Понедельник

Уфа   °

Башкирские спортсмены достойно выступили на летней Спартакиаде учащихся России по шахматам

СПОРТ

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Таганроге завершилась VIII летняя Спартакиада учащихся России по шахматам. Представители Башкортостана заняли пятое место.

Наши ребята сыграли в основное время вничью с фаворитом соревнований — командой Санкт-Петербурга и лишь одно очко уступили будущему чемпиону — сборной Москвы.

Итоговый результат юных шахматистов республики получил высокую оценку российских специалистов. «Когда победную, качественную игру демонстрирует не один человек, а вся команда, это свидетельствует, что шахматы в Башкирии действительно начали очень здорово развиваться, это вызывает только уважение», — сказал заместитель исполнительного директора федерации шахмат России Александр Ткачев.

В турнире, где играли в общей сложности девять победителей юношеских европейских первенств и 30 призеров российских юношеских чемпионатов, команда Башкортостана переиграла такие сильные команды, как Алтайский край, Челябинская и Воронежская области. Сборную республики в Таганроге представляли Артур Гайфуллин (Октябрьский), Динар Абелгузин (Уфа), Юлия Григорьева (Уфа), Камилла Байбурина (Чишмы).

«Наша задача состоит в том, чтобы ребята из различных городов и районов республики как можно чаще выступали на соревнованиях такого высокого уровня, при этом не просто набирались опыта, но и закаляли характер, не боялись брать самые высокие спортивные вершины. В этом смысле Спартакиада в Таганроге показала, что мы на правильном пути, — подытожил выступление председатель федерации шахмат РБ Филюс Ишбулатов. — Радует, что в республике появляется и своего рода «скамейка запасных» более младшего возраста, талантливые мальчишки и девчонки, которые в скором времени могут заменить в сборной республики своих товарищей в подобных турнирах».

Теги: шахматы, Спартакиада учащихся
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть