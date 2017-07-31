Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.54

EUR 69.67

31 июля Понедельник

Уфа   °

На Кубке хоккейного клуба «Салават Юлаев» хозяева начали по-ямайски жарко

СПОРТ

На Кубке хоккейного клуба «Салават Юлаев» хозяева начали по-ямайски жарко Фото: Дмитрий Слезин

На Кубке хоккейного клуба «Салават Юлаев» хозяева начали по-ямайски жарко Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне в Уфе стартовал пятый Кубок хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Результаты матчей первого тура:

«Белые Медведи» (Челябинск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 3:2;

«Спутник» (Альметьевск) — «Авто» (Екатеринбург) — 2:5;

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Толпар» (Уфа) — 5:0.

31 июля сыграют (время уфимское):

12:00 «Спутник» — «Белые Медведи» (большая арена)

15:30 «Реактор» — «Мамонты Югры» (малая арена)

19:00 «Авто» — «Толпар» (большая арена).

Игры проходят в уфимском Дворце спорта.

Теги: хоккей, предсезонные турниры
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть