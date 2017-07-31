На Кубке хоккейного клуба «Салават Юлаев» хозяева начали по-ямайски жарко Фото: Дмитрий Слезин
На Кубке хоккейного клуба «Салават Юлаев» хозяева начали по-ямайски жарко
На Кубке хоккейного клуба «Салават Юлаев» хозяева начали по-ямайски жарко Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Накануне в Уфе стартовал пятый Кубок хоккейного клуба «Салават Юлаев».
Результаты матчей первого тура:
«Белые Медведи» (Челябинск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 3:2;
«Спутник» (Альметьевск) — «Авто» (Екатеринбург) — 2:5;
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Толпар» (Уфа) — 5:0.
31 июля сыграют (время уфимское):
12:00 «Спутник» — «Белые Медведи» (большая арена)
15:30 «Реактор» — «Мамонты Югры» (малая арена)
19:00 «Авто» — «Толпар» (большая арена).
Игры проходят в уфимском Дворце спорта.