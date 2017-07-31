Башкирия в федеральных СМИ: двойная мотивация, пересядем на табуретки, нефтяные реки

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Ведомости», «Коммерсантъ», ТАСС и некоторые другие передают под разными заголовками одну и ту же новость: Следствие по делу экс-главы «Башнефти» продлено до 28 октября. ТАСС по своему обычаю напоминает суть дела: «По версии следствия, Рахимов вместе с предпринимателем Левоном Айрапетяном разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии. Используя служебное положение отца, экс-главы Башкирии Муртазы Рахимова, он организовал хищение контрольных пакетов акций нескольких ОАО общей стоимостью более 130 млрд руб. и в результате получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Затем он продал это имущество АФК «Система» и другим компаниям более чем за $2,5 млрд, хотя не был собственником этих компаний, а лишь имел право управления, считает следствие. Дело против него было возбуждено по статьям о растрате в особо крупном размере и отмывании. Обвинение ему предъявили заочно, на вопросы следователя он отвечал письмом. По словам адвоката, основанием для продления срока следствия стало то, что следователь по-прежнему не получил из-за границы ответы на запросы о зарубежных счетах Рахимова».

О футбольном клубе «Уфа», об упущенных возможностях тоже пишут многие издания. «Российская газета» о прошедшем матче в Екатеринбурге — так: «Уфа» на выезде упустила победу над «Уралом». «Спорт день за днем» уточняет, что «Уфа» упустила шанс выйти на первое место в РФПЛ»: уфимцы выигрывали в Екатеринбурге у «Урала» до 88-й минуты, пока мяч от груди уфимского защитника рикошетом не влетел в свои же ворота. В результате – ничья – 1:1, на радость хозяевам. И надо же, автором злополучного гола стал Джемал Табидзе – тот самый бывший игрок «Урала», который заявил «Спорт-экспрессу» перед матчем: «В игре с „Уралом“ у меня будет двойная мотивация».

«Известия» сообщают о новой мотивации для работников госучреждений: «В Башкирии введут предел цен на мебель в госучреждениях» и объясняют, что чиновники Башкирии смогут заказывать мебель не дороже установленной законом стоимости. Правительство республики подготовило постановление, регламентирующие этот вид закупок для госслужащих, а также сотрудников казенных и бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий.

О передовом опыте Башкирии напоминает и «РИА Новости», правда, из заголовка «Мэри Поппинс от соцзащиты. Родители против государственных нянь» явствует, что не всем этот опыт по душе. Тем не менее, агентство напоминает, что «заявление о создании института государственных нянь для детей до трех лет уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова сделала во время поездки в Башкирию. Возможность реализации этой идеи она обсудила с Рустэмом Хамитовым — главой республики, где с марта действует пилотный проект социальных нянь».

Об экологической катастрофе подумает любой, прочитавший сообщение ТАСС: «Нефть попала в несколько рек в Башкирии из-за утечки на трубопроводе». Разлив нефти произошел в Башкирии в результате повреждения трубопровода, нефть попала в несколько рек, сообщили агентству в пресс-службе минэкологии республики. «В результате аварии нефтесодержащая жидкость попала в водные объекты — ручей без названия, в реку Березовая, реку Аяз, которая является притоком реки Уфа».

«РЕН ТВ» рассказывает о продолжающихся в Башкирии гонениях на полицейских: «В Башкирии жители поймали пьяного главу дорожной полиции, который спровоцировал ДТП». В местном отделении полиции уже начали служебную проверку. Если экспертиза подтвердит наличие алкоголя в крови, начальнику службы грозит увольнение из органов.

А «Газета.Ru» сообщает, что «Ввод жилья упал за первое полугодие 2017 года на 11%» и перечисляет: «По сравнению с первым полугодием 2016 года в Москве наблюдалось снижение ввода жилья на 39,2%, в Свердловской области — на 22,3%, в Новосибирской — на 21,4%, в Башкирии — как раз на 11,9%, в Краснодарском крае — на 3,8%, в Московской области — на 0,7%, свидетельствуют данные Росстата».