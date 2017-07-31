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В Уфе на ипподроме «Акбузат» орловские призы завоевали Флор и Сказка

СПОРТ

В Уфе на ипподроме «Акбузат» орловские призы завоевали Флор и Сказка Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

В Уфе на ипподроме «Акбузат» орловские призы завоевали Флор и Сказка Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На Уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялись очередные увлекательные бега. Все заезды прошли на классической дистанции 1600 метров.

Увлекательно прошел заезд на Орловский приз среди рысаков-двухлеток. Фаворитом здесь многие называли серого жеребца Заката, который выступал под управлением мастера-наездника Лизы Матусевич. Но действительность внесла свои серьезные коррективы. Со старта вперед вырвался гнедой жеребец Флор с Александром Кимом. Несмотря на все усилия соперников, Флор не уступил первенства и уверенно финишировал с резвостью в две минуты 27,8 секунды. На втором месте дистанцию закончила темно-серая кобыла Покорная, которой управляла наездница Наталья Абсаликова (две минуты 28,3 секунды). В эти же секунды, но на «голову сзади» подошел к финишному столбу Закат. Четвертое место заняла рыжая кобыла Виста. О напряженности спортивной борьбы свидетельствует тот факт, что все участники заезда значительно улучшили свои личные показатели резвости.

Еще один Орловский приз для рысаков четырехлетнего и старшего возраста выиграла вороная кобыла Сказка, которой умело управлял наездник Василий Слепов. Сказка стартовала лишь третьей, но за круг до финиша смогла выйти на первое место и сохранила преимущество до конца заезда в борьбе с очень сильными конкурентами. Время победительницы — две минуты 10,5 секунды. Последующие места заняли Колибри, Верный и Парковка. К сожалению, неудачу потерпел серый жеребец Заказ под управлением Владимира Матусевича, который совершил проскачку и был дисквалифицирован.

В заезде за Открытый приз для рысаков двухлетнего возраста высокие беговые качества показал гнедой жеребец Новатор Лок с наездником Дмитрием Кочетулиным. Стартовав одним из последних, он смог догнать лидеров и вырвать победу буквально на последних метрах дистанции. Новатор Лок показал резвость в две минуты 11,8 секунды. На втором месте — гнедой жеребец Орнамент под управлением Анастасии Секисовой, показавший такое же время, но пришедший на «голову сзади».

Первую победу в своей беговой карьере одержала серая кобыла Светлая Улыбка, которая выиграла Ограничительный приз для орловцев-двухлеток с результатом в две минуты 45,2 секунды. К победе ее привел наездник Юрий Портнов.

Теги: конные скачки, бега
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