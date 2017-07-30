В Сирии погиб контрактник из Башкирии Фото: Facebook
В Сирии погиб контрактник из Башкирии
В Сирии погиб контрактник из Башкирии Фото: Facebook
УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Сирии 12 июля погиб 42-летний контрактник из Башкирии, уроженец Нефтекамска Андрей Володин. Об этом 28 июля сообщили в официальной группе ЦСН ФСБ России соцсети Facebook. В сообщении говорится, что военнослужащий прикрывал отступление группы войск, пока не получил второе и смертельное ранение. У погибшего осталась жена и дочь.