В Уфе неизвестный спас двух тонущих девочек

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе неизвестный мужчина спас двух девочек на князевской переправе. О произошедшем рассказала мать детей в сообществе «БашДТП». Женщина с маленькими дочерьми зашла в воду искупаться, детей начало сносить течением. Их вытащил незнакомый отдыхающий, приехавший с супругой на автомобиле «Хендай». Через паблик автор поблагодарила спасителя, отметив, что он был единственным человеком, не побоявшимся прийти на помощь.