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30 июля Воскресенье

Уфа   °

В Уфе неизвестный спас двух тонущих девочек

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе неизвестный мужчина спас двух девочек на князевской переправе. О произошедшем рассказала мать детей в сообществе «БашДТП». Женщина с маленькими дочерьми зашла в воду искупаться, детей начало сносить течением. Их вытащил незнакомый отдыхающий, приехавший с супругой на автомобиле «Хендай». Через паблик автор поблагодарила спасителя, отметив, что он был единственным человеком, не побоявшимся прийти на помощь.

Теги: спасение, переправа
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