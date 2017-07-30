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30 июля Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии водитель предотвратила столкновение, съехав в кювет

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии водительница «Рено Сандеро» предотвратила столкновение, вырулив в кювет. О дорожном происшествии на М7 рассказали в группе «БашДТП». Женщина сумела отреагировать на ситуацию: впереди идущая машина резко затормозила, приблизившись к ремонтируемому участку дороги. «Рено» свернул на встречную полосу и вылетел в кювет, опрокинувшись и встав на крышу. Следовавшие за ним автомобилисты оказали водительнице «Сандеро» первую помощь и дали показания дорожной полиции.

Теги: м7, рено, инцидент
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