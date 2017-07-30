В Уфе ограничено движение по Демской трассе и улице Цюрупа

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на Демской дороге на участе от Флотского переулка до трассы в аэропот в эти дни движение будет осуществляться по одной полосе. Об этом предупредили в мэрии. Сухая погода позволила подрядчику капитального ремонта Демской дороги перейти в активную фазу. На указанном участке идет последний этап работ — устройство верхнего слоя покрытия.

Также сегодня, 30 июля, до 21.00 закрыто движение по улице Цюрупа от Пушкина до Октябрьской революции. Здесь тоже идет укладка асфальта.

«Просим заранее планировать маршрут. Ход ремонта и загруженность трассы можно уточнить на специальной интерактивной карте и в приложении «Яндекс. Пробки», — обратились к автовладельцам в администрации города.