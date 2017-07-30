В Башкирии МЧС объявило штормовое предупреждение
УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирии сегодня, 30 июля, МЧС объявило штормовое предупреждение. Местами по республике ожидается усиление шквалистого ветра до 21 — 26 метров в секунду. Необходимо принять меры безопасности, предупредили в чрезвычайном ведомстве.
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