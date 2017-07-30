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30 июля Воскресенье

Уфа   °

Уфимку оперативно задержали за кражу кошелька

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе полицейские оперативно задержали 27-летнюю женщину, укравшую кошелек у прохожей. Как сообщили в МВД по РБ, ранее судимая жительница Советского района подошла к стоявшей у киоска девушке и незаметно вытащила из ее рюкзака портмоне с деньгами. Однако она даже не сумела скрыться: ее тут же задержали наблюдавшие за ней оперативники угрозыска. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (наказание — до 5 лет лишения свободы), кошелек после проведения следствия вернется к владелице.

Теги: кража
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