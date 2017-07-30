В Благовещенском районе Башкирии обсудили социально-экономическое развитие

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Благовещенском районе обсудили социально-экономическое развитие. По данным муниципалитета, рост основных показателей аналогичен первому полугодию 2016-го. Оборот организаций составил 112,4% к уровню прошлого года, объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг – 112,2%, индекс промышленного производства – 105,2%. Реализация молока выросла на 3%, производство мяса — в 1,3 раза. Также на уровне прошлого года остался ввод жилья. Среднемесячная зарплата стала больше на 9,3%.

Снизились такие показатели, как объем инвестиций в основной капитал (по сравнению с вложением 2,1 млрд руб. в прошлогоднем периоде). При том же количестве увеличился удельный вес убыточных предприятий. В районе произошло снижение рождаемости.