В Уфе начинаются игры V молодёжного Кубка ХК «Салават Юлаев»
УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В воскресенье, 30 июля в Уфе, во Дворце спорта стартует V молодёжный предсезонный турнир Кубок ХК «Салават Юлаев».
Соперниками уфимского «Толпара» станут: «Авто» (Екатеринбург), «Белые Медведи» (Челябинск), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск), «Спутник» (Альметьевск) и «Реактор» (Нижнекамск).
В первом туре встретятся (время уфимское):
12:00 «Белые Медведи» – «Реактор»
15:30 «Спутник» – «Авто»
19:00 «Мамонты Югры» – «Толпар».