Юных художников из Башкирии приглашают принять участие в конкурсе «Залп «Авроры»

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Юных художников из Башкирии от 7 до 16 лет приглашают принять участие во всероссийском конкурсе к 100-летию Октябрьской революции «Залп «Авроры». Победители смогут побывать на легендарном крейсере. Заявки принимаются др 15 августа.

Как сообщается в релизе, работы конкурсантов будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Русская галерея — XXI век», экземпляры которого будут подарены всем участникам конкурса. Отдельно для 72 победителей всех 12-ти номинаций подготовлены памятные золотые, серебряные или бронзовые медали, а также ценные призы и подарки. В качестве специального приза лауреаты будут награждены поездкой в Санкт-Петербург и экскурсией на крейсер «Аврора».

Лучшие работы будут экспонироваться в октябре на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сочи и здании Госдумы РФ, где в ноябре состоится церемония награждения победителей. Планируется издать художественный альманах с работами всех участников.

Организаторы: Фонд содействия развитию национальной культуры и искусства, журналы «Музей» и «Русская галерея — XXI век» при содействии Почты России.