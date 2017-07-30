В Башкирии по заготовке кормов лидируют Куюргазинский и Дюртюлинский районы

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республике заготовлено 65% от плана по заготовке сена и 95% от плана по сенажу, сообщили в Минсельхозе РБ. Сена заготовлено более 504 тысяч тонн, сенажа — свыше 1,54 млн тонн (15,4 кормоединиц на голову).

В лидерах по заготовке сена — хозяйства Куюргазинского (более 30 тысяч тонн), сенажа – Дюртюлинского (100 тысяч тонн) районов. От 20 до 22 центнеров кормоединиц на условную голову скота припасли хозяйства Бураевского, Нуримановского, Балтачевского, Краснокамского и Зианчуринского районов.