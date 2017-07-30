В Башкирии валовый надой с начала года превысил 885 тонн

УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии валовый надой с начала года составил 885 204 тонны. В сезон большого молока от коровы в среднем получают по 15,9 кг. Больше всех молока – 23,1, дают коровы Учалинского района, сообщили в Минсельхозе РБ. Из общего надоя сельхозпредприятия и фермерские хозяйства получили 404,7 тонн и реализовали 358,45 тонн.

Закуп молока у частного сектора с начала года составил почти 46,7 тонн. В Баймакском и Илишевском районах жители сдали 2,5 и 2,38 тонн молока соответственно.