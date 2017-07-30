В Уфе все желающие смогут посетить ипподром
УФА, 30 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
30 июля в программе бегового дня на уфимском ипподроме «Акбузат» разыгрываются открытые призы и квалификационные заезды. В этот вход на ипподром свободный. Желающие могут совершить увлекательную обзорную экскурсию с посещением музея, а также прокатиться на лошадях в конноспортивном манеже. Начало бегового дня в 13 часов.
В Уфе все желающие смогут посетить ипподром
Уфа вместе со всей Россией отметит день ВДВ
Участники Йыйына башкирской молодежи увидели конный биатлон и древний «гандбол»
Лонгриды
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт