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29 июля Суббота

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ФК «Уфа» разделил очки в Екатеринбурге, «Башинформ» обыграл барабанщика и кота-оракула

СПОРТ

ФК «Уфа» разделил очки в Екатеринбурге, «Башинформ» обыграл барабанщика и кота-оракула Фото: Дмитрий Слезин

ФК «Уфа» разделил очки в Екатеринбурге, «Башинформ» обыграл барабанщика и кота-оракула Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 29 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Екатеринбурге завершился матч 3 тура Чемпионата России-2017 по футболу в Премьер-лиге. Местный «Урал» и ФК «Уфа» разделили очки — 1:1.

В первом тайме на 17-й минуте обводящим ударом Сильвестр Игбун открыл счёт — 1:1.

За три минуты до конца основного времени прострел с левого фланга атаки завершился автоголом уфимского грузинского защитника Джемала Табидзе — 1:1.

После трех игр «Уфа» не проигрывает — победа 1:0 и две ничьих 0:0 и 1:1.

Следующий матч уфимцы сыграют дома 5 августа против грозненского «Ахмата».

Отметим, что в не официальном споре прогнозистов победу одержал спортивный отдел информационного агентства «Башинформ», угадавший ничью 1:1. Уфимский кот Чинька и барабанщик легендарной рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов, прогнозирующие победу хозяев или гостей, были блики к истине, но ошиблись.

Единственное, что не удалось победителю — правильно назвать автора уфимского гола. Вместо Фатаи отличился его земляк Слай.

Теги: Футбол, РФПЛ
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