Уфа вместе со всей Россией отметить день ВДВ Фото: администрация Уфы Уфа вместе со всей Россией отметить день ВДВ Фото: администрация Уфы

УФА, 29 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

2 августа Воздушно-десантные войска России отметят 87-ую годовщину со дня образования. В Уфе в это день запланирована обширная праздничная программа. В 11 часов на площадке аэродроме «Забельский» в поселке 8 Марта начнется торжественная часть – героев праздника поздравят официальные гости, РОО «Ветераны ВДВ и спецнаназа Республики Башкортостан».

Далее гостей ждет культурно-развлекательная программа – театрализованное представление «Как воюет «десантура» позавидует любой…», показательные выступления «Ветеранов ВДВ и спецназа», спортсменов парашютистов, представителей «Союза боевых искусств».

Кульминацией праздника станет авиашоу легкомоторной авиации.

Мероприятие будет сопровождаться праздничным концертом с участием мастеров искусств, творческих коллективов и самодеятельных исполнителей, сообщили в мэрии Уфы.