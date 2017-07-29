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29 июля Суббота

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В Башкирии столкнулись джип и «девятка», в «Ладе» погибли и пострадали люди

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии столкнулись джип и «девятка», в «Ладе» погибли и пострадали люди Фото: УГИБДД МВД пр РБ

В Башкирии столкнулись джип и «девятка», в «Ладе» погибли и пострадали люди Фото: УГИБДД МВД пр РБ

УФА, 29 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Альшеевском районе на 81-м километре дороги Стерлитамак — Раевский столкнулись Toyota Lаnd Cruiser 200 и ВАЗ-21099. Как сообщили в республиканской автоинспекции, в «девятке» погибла пассажирка на переднем сиденьи — супруга 49-летнего водителя. Он сам и двое других пассажиров получили тяжелые травмы. Джипом управлял 56-летний мужчина. Все участники аварии — местные жители. На месте происшествия работают спасатели МЧС и дорожная полиция, устанавливаются причина и обстоятельства ДТП.

Теги: дтп
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