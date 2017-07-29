Участники Йыйына башкирской молодежи увидели конный биатлон и древний «гандбол» Фото: автор







Участники Йыйына башкирской молодежи увидели конный биатлон и древний «гандбол» Фото: автор

УФА, 29 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Баймакском районе Башкирии проходит Йыйын башкирской молодежи. Организаторами мероприятия стали Исполком Всемирного курултая башкир, Министерство культуры РБ и администрация Баймакского района. В празднике принимают участие 50 команд со всей республики, а также Оренбургской, Челябинской, Саратовской областей, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов.

Участники праздника смогли поближе познакомиться с древними видами спорта. Так, специально для зрителей провели показательный матч по тюркской игре Ылак. Суть игры напоминает гандбол. Правда, спортсмены передвигаются по полю на лошадях, вместо ворот на поле стоят казаны, а роль мяча выполняет туша козла. Еще одним сюрпризом для зрителей стал конный биатлон. От привычных современному человеку спортивных соревнований конный биатлон отличает то, что в скорости участники соревнуются верхом на лошадях, а в меткости – в стрельбе из лука. В остальном правила такие же — за непопадание в мишень участника ждут штрафной круг.

Также участники Йыйына смогли пообщаться со звездой башкирской эстрады Радиком Юльякшиным. Вместе с российским боксером Денисом Шафиковым он принял участие в круглом столе, на который также были приглашены молодые люди, ранее получившие награды и гранты за участие в российских форумах.

«Мне нравится быть гостем на этом празднике. Я вспоминаю свое детство — сегодняшнее мероприятие напомнило мне сабантуй, — поделился впечатлениями от мероприятия Денис Шафиков. — Самое главное, что я хочу сказать молодым людям сегодня: идите вперед, к своей цели, к своей мечте, добивайтесь всех высот».

Напомним, что Йыйын башкирской молодежи продлится в течение всего дня. В программе – круглый стол, соревнования по борьбе курэш, грэпплингу, конкурс шежере, подведение итогов этноквеста и большой концерт.