«Зеркальные люди»: в Уфе пройдет парад близнецов Фото: администрация Уфы «Зеркальные люди»: в Уфе пройдет парад близнецов Фото: администрация Уфы

УФА, 29 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

30 июля в Уфе на территории парка «Волшебный мир» (остановка «Горсовет») состоится «Фестиваль близнецов». Это прекрасная возможность познакомиться с близнецами, двойняшками, тройняшками и даже четверняшками и послушать их необычные истории.

Организаторы обещают сделать программу праздника интересной и незабываемой. Гостей ждут парад близнецов «Зеркальные люди», увлекательная конкурсная программа, концерт с приглашенными артистами и большая пенная дискотека.

На фестиваль приглашаются все желающие.

Регистрация участников — до 12 часов на месте проведения фестиваля.