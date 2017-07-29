«Зеркальные люди»: в Уфе пройдет парад близнецов Фото: администрация Уфы
«Зеркальные люди»: в Уфе пройдет парад близнецов
«Зеркальные люди»: в Уфе пройдет парад близнецов Фото: администрация Уфы
УФА, 29 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
30 июля в Уфе на территории парка «Волшебный мир» (остановка «Горсовет») состоится «Фестиваль близнецов». Это прекрасная возможность познакомиться с близнецами, двойняшками, тройняшками и даже четверняшками и послушать их необычные истории.
Организаторы обещают сделать программу праздника интересной и незабываемой. Гостей ждут парад близнецов «Зеркальные люди», увлекательная конкурсная программа, концерт с приглашенными артистами и большая пенная дискотека.
На фестиваль приглашаются все желающие.
Регистрация участников — до 12 часов на месте проведения фестиваля.