Уфимский нефтяной университет и Правительство Республики Алтай подписали соглашение о сотрудничестве

УФА, 29 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Состоялась рабочая поездка ректора Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Рамиля Бахтизина в город Горно-Алтайск (Республика Алтай). По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и вузом, сообщает официальный интернет-портала Республики Алтай.

По словам зампредседателя правительства республики Натальи Екеевой, предметом соглашения является разработка и реализация образовательных, научно-практических проектов и программ социально-экономического развития Республики Алтай.

«Подготовка квалифицированных кадров, особенно технического профиля – это одно из важных направлений стратегии развития региона», — отметила заместитель премьер-министра.

В свою очередь, Рамиль Бахтизин выразил готовность к конструктивному диалогу и тесному взаимодействию. Он отметил, что Уфимскому государственному нефтяному техническому университету присвоен статус «опорный вуз» ПАО «Газпром». Вуз предоставляет широкий спектр подготовки по специальностям — осуществляет подготовку кадров для промышленного сектора экономики, сферы услуг, обеспечивая соответствие требованиям к уровню и качеству образования со стороны государства и ключевых потребителей.