Перестрелка в центре Уфы: личности подозреваемых установлены, расследование продолжается Фото: МВД по РБ Перестрелка в центре Уфы: личности подозреваемых установлены, расследование продолжается Фото: МВД по РБ

УФА, 29 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе полицейскими установлены личности подозреваемых, устроивших перестрелку с применением травматического оружия в центре города. Инцидент произошел в ночь на 7 июля на улице Ленина около остановки «Гостиный двор». На место происшествия немедленно прибыли ближайшие экипажи полиции и следственно-оперативная группа. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ.

Установлено, что конфликт произошел между несколькими мужчинами на почве личных неприязненных отношений. В настоящее время предполагаемый организатор по решению суда арестован. Травматическое оружие изъято. По заключению Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ, гильзы, обнаруженные на месте происшествия, были отстреляны именно из этого оружия.

«Расследование уголовного дела продолжается, результаты будут сообщены дополнительно», — комментирует ход расследования пресс-служба МВД по РБ.