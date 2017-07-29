В Башкирии произошло ДТП с пятью пострадавшими Фото: Госавтоинспекция по РБ



В Башкирии произошло ДТП с пятью пострадавшими Фото: Госавтоинспекция по РБ

УФА, 29 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Массовая авария произошла вечером 28 июля в Мелеузовском районе. В ДТП по автодороге Уфа – Оренбург столкнулись сразу три автомобиля: «Рено Логан», «Лада Ларгус» и «Форд Фокус».

По информации республиканской Госавтоинспекции, «Рено» управлял 67-летний житель Уфы. Его пассажирка 59-летняя женщина с различными травмами была доставлена в больницу. За рулем «Лады» был 34-летний мужчина, в салоне которого травмированы сразу четыре человека. Пострадали 18-летняя девушка, двое мужчин 33 и 45 лет, а также 62-летняя женщина.

За рулем «Форда» был 49-летний мужчина житель города Стерлитамак.