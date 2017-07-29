Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.54 ↑

EUR 69.67 ↓

29 июля Суббота

Уфа   °

В Башкирии произошло ДТП с пятью пострадавшими

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии произошло ДТП с пятью пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция по РБ

В Башкирии произошло ДТП с пятью пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция по РБ

УФА, 29 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Массовая авария произошла вечером 28 июля в Мелеузовском районе. В ДТП по автодороге Уфа – Оренбург столкнулись сразу три автомобиля: «Рено Логан», «Лада Ларгус» и «Форд Фокус».

По информации республиканской Госавтоинспекции, «Рено» управлял 67-летний житель Уфы. Его пассажирка 59-летняя женщина с различными травмами была доставлена в больницу. За рулем «Лады» был 34-летний мужчина, в салоне которого травмированы сразу четыре человека. Пострадали 18-летняя девушка, двое мужчин 33 и 45 лет, а также 62-летняя женщина.

За рулем «Форда» был 49-летний мужчина житель города Стерлитамак.

Теги: дтп
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть