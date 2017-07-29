Минздрав Башкирии дал рекомендации, как распознать инсульт

УФА, 29 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое развивается вследствие закупорки или разрыва сосудов головного мозга. Причиной возникновения инсульта может стать тромб — кровяной сгусток. Он закупоривает артерию, снабжающую кровью определенный участок мозга, что приводит к отмиранию участка мозга. Если вовремя распознать инсульт и правильно оказать помощь человеку, можно спасти ему жизнь и сохранить здоровье.

В Министерстве здравоохранения Башкортостана дали ряд рекомендаций, как распознать инсульт, защитится от него и что делать в случае подозрения на инсульт.

Как распознать инсульт?

С этой целью во всем мире применяется простой тест – FAST (в переводе с англ. face — лицо, arm — рука, speech- речь, time-время). Эта аббревиатура складывается из самых распространенных симптомов инсульта. Если у человека опустился уголок рта, повисла рука, он не может говорить и не реагирует на речь – это инсульт. Очень важный момент – время. Если больной получит помощь в первые шесть часов после острого нарушения мозгового кровообращения, у него повышаются шансы не только выжить, но и не остаться инвалидом.

Что делать, если произошел инсульт?

Если у человека случился инсульт, нужно уложить его на ровную горизонтальную поверхность на спину и вызвать скорую помощь. Никаких препаратов давать ему не нужно, потому что в организме включается система приспособительных механизмов, а неправильное лечение может только навредить.

Как защититься от инсульта?

К первой группе факторов риска относятся факторы, на которые повлиять невозможно: например, пол и возраст. У мужчин риск развития инсульта в четыре раза выше, чем у женщин. Хотя инсульт может случиться в любом возрасте, пик инсультов приходится на возраст 60–70 лет.

Другая группа факторов риска называется «изменяемой». К ним относят целый ряд заболеваний: гипертоническую болезнь, высокий уровень вредного холестерина в крови (дислипидемия), сахарный диабет, ожирение. Если подобрана адекватная терапия и пациент четко выполняет назначения врача, это минимизирует риски. Если, напротив, игнорирует врачей и занимается самолечением, риски вырастают в разы. К изменяемым относятся также поведенческие факторы риска: физическая активность, рацион питания, вредные привычки.