В Уфе состоится благотворительный забег с участием биатлониста Антона Бабикова

УФА, 29 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня, 29 июля, в уфимском парке Лесоводов Башкортостана состоится благотворительный забег «Наши дети». Среди участников — знаменитые актеры, спортсмены и политики. Свое участие уже подтвердил чемпион мира по биатлону Антон Бабиков.

Гонка начнется в 10 часов. Предусмотрены три дистанции — 10, 5 и 2,5 километра, а также отдельные детские забеги.

Команда организаторов ставит перед собой цель собрать пожертвования в размере 600 тысяч рублей. Все привлеченные средства пойдут на покупку компаундера (системы смешивания растворов в стерильных условиях) для недоношенных малышей. Его планируют установить в отделении новорожденных Республиканской детской клинической больницы.

По итогам забега все участники получат памятные футболки. Легкоатлеты, преодолевшие дистанции 5 и 10 километров, станут обладателями медалей.

Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд «Наши Дети», Республиканская детская клиническая больница и Школа правильного бега I LOVE RUNNING UFA.