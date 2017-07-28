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28 июля Пятница

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Внимание: в Уфе на перекрестке улиц Менделеева и Сун-Ят-Сена будет работать светофор

ОБЩЕСТВО

Внимание: в Уфе на перекрестке улиц Менделеева и Сун-Ят-Сена будет работать светофор Фото: с сайта администрации Уфы

Внимание: в Уфе на перекрестке улиц Менделеева и Сун-Ят-Сена будет работать светофор Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе появился новый светофор, который будет регулировать движение на перекрестке улиц Менделеева и Сун-Ят-Сена. Светофорный объект установлен в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

По окончании монтажных работ здесь появятся соответствующие дорожные знаки. О введении светофоров в рабочий режим будет сообщено дополнительно, уточнили в пресс-службе администрации Уфы.

Проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется на участке от улицы Караидельской до улицы Бехтерева в Кировском районе.

Работы ведутся комплексно: производится замена дорожного покрытия проезжей части улицы, увеличиваются радиусы поворотов, обустраиваются парковочные карманы, пешеходные зоны. Также будут отремонтированы фасады домов вдоль дороги, благоустроена прилегающая территория. Зеленые насаждения вдоль улицы будут сохранены.

Теги: безопасность дорожного движения
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