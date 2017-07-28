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28 июля Пятница

Уфа   °

В Топ-100 лучших песен столетия вошли композиции Шевчука и Земфиры

КУЛЬТУРА

УФА, 28 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Топ-100 лучших песен столетия попали композиции самых известных уроженцев Уфы — лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука и Земфиры.

По версии журнала «Русский репортер», песня ДДТ «Что такое осень» занимает седьмую строчку рейтинга, «В последнюю осень» — на 43-й строчке. Земфира с песней «Прости меня моя любовь» расположилась на 54 месте, на 69-м — ее же «Аривидерчи».

В тройке лидеров — легендарная «Темная ночь» Марка Бернеса, песни «Группа крови» и «Хочу перемен» Виктора Цоя. Замыкает Топ-100 «Гоп со смыком» Леонида Утесова, сообщает «Комсомольская правда -Уфа».

Теги: рейтинги
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