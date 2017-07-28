Рустэм Хамитов отметил значимость международного художественного форума «Арт-Уфа-2017» Фото: Олег Яровиков















Рустэм Хамитов отметил значимость международного художественного форума «Арт-Уфа-2017» Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Глава республики Рустэм Хамитов отметил значимость международного художественного форума «Арт-Уфа-2017», который с 12 июня работает на территории «ВДНХ-Экспо». В этом году биеннале представил лучшие работы более 200 художников Башкортостана, Поволжья, Урала, Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, городов США, Канады, Израиля. Более двух тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, а также фотографии, арт-объекты и предметы декоративно-прикладного искусства разместились на двух этажах комплекса на площади порядка 12 тысяч квадратных метров.

Глава Башкортостана осмотрел экспозицию и пообщался с художниками. По словам авторов произведений, проведение такого форума актуально не только для жителей республики, но и для специалистов – живописцев, скульпторов, искусствоведов, так как позволяет обменяться мнениями, оценить современное состояние изобразительного искусства, обогатить собственную творческую палитру.

В ходе форума многие авторы провели разнообразные мастер-классы для посетителей выставки. Те из них, кто занимается преподавательской, наставнической деятельностью, представили Главе региона разработанные ими учебные пособия.

Рустэм Хамитов поблагодарил организаторов за проделанную работу.

«Выставка стала заметным культурным явлением в стране. Здесь собраны работы выдающихся мастеров. Самое важное, что мы культивируем культурный слой, который есть у нас, в республике. Наращиваем, делаем его плотнее и крепче, — подчеркнул глава республики. — Такого рода выставки востребованы. В этом году «Арт-Уфу» посетили 50 тысяч человек. Такие территории, такие вернисажи, такие выставки сплачивают нас и притягивают к нам новых зрителей, и это самое главное», — отметил глава региона.

По словам Рустэма Хамитова, этот проект будет поддерживаться и в дальнейшем.

«Очень хорошо, что «Арт-Уфа» стала симбиозом различных видов искусства, культуры. Здесь выступают артисты, проходят концерты, уроки благотворительности. Это всё, что нас облагораживает, делает настоящими людьми. Здесь мы забываем о конфликтах, о противоречиях, о сложностях, которые есть. В этих стенах мы ощущаем себя совершенно по-другому. Здесь дух другой, здесь всё пропитано благородством, красотой, и это для меня очень и очень важно, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Я стремлюсь к тому, чтобы наша республика, наши города были территориями радости, оптимизма, счастья. И мы, безусловно, понимаем, что культура — это фундамент счастливой правильной разумной жизни».

Глава Башкортостана выразил уверенность, что выставка будет прирастать своим авторитетом и через два года она объединит новых мастеров, которые представят новые работы и форматы.

Сегодня, 28 июля форум завершает свою работу. В 18 часов на площади ВДНХ пройдет концерт уфимских музыкантов.