«Уфа-молодежная» разгромила в Екатеринбурге сверстников из «Урала» Фото: Дмитрий Слезин «Уфа-молодежная» разгромила в Екатеринбурге сверстников из «Урала» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Уфа-молодежная» продолжает победное шествие в текущем первенстве молодежных команд РФПЛ. В пятницу, 28 июля, подопечные известных в Башкирии футбольных специалистов Альберта Лукманова и Дамира Давлетова блестяще расправились в Екатеринбурге со сверстниками из «Урала» — 4:0.

В первом тайме дублем отметился Вячеслав Журавлев. Во второй половине встречи под занавес отличились Линар Мухаметшин и после красивого сольного прохода Марк Криворог.

После трех встреч в активе молодежки «Уфы» три победы, они в лидирующей группе.

Следующий матч — 4 августа дома против молодежной команды грозненского «Ахмата».