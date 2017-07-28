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28 июля Пятница

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«Уфа-молодежная» разгромила в Екатеринбурге сверстников из «Урала»

СПОРТ

«Уфа-молодежная» разгромила в Екатеринбурге сверстников из «Урала» Фото: Дмитрий Слезин

«Уфа-молодежная» разгромила в Екатеринбурге сверстников из «Урала» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Уфа-молодежная» продолжает победное шествие в текущем первенстве молодежных команд РФПЛ. В пятницу, 28 июля, подопечные известных в Башкирии футбольных специалистов Альберта Лукманова и Дамира Давлетова блестяще расправились в Екатеринбурге со сверстниками из «Урала» — 4:0.

В первом тайме дублем отметился Вячеслав Журавлев. Во второй половине встречи под занавес отличились Линар Мухаметшин и после красивого сольного прохода Марк Криворог.

После трех встреч в активе молодежки «Уфы» три победы, они в лидирующей группе.

Следующий матч — 4 августа дома против молодежной команды грозненского «Ахмата».

Теги: футбол, РФПЛ, молодежные составы
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