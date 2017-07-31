На неделю сотни домов Уфы останутся без горячей воды Фото: Олег Яровиков На неделю сотни домов Уфы останутся без горячей воды Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «БашРТС» сообщило об отключении горячей воды в уфимских домах с 31 июля по 6 августа.

На неделю без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Бикбая, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35/2, 39, 41, 36, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 40, 42, 44;

ул. Гагарина, 1/2, 3, 5, 9, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 14/1, 13, 13/1,13/2, 13/3, 15, 16/1, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 26/2, 28/1, 28/2, 30, 32, 29, 31, 35, 36, 36/1, 40, 37, 38, 39/1, 43/2, 37/2, 43, 43/1, 41/3, 44/1,46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 45, 45/1, 47, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 54, 54/1, 54/2, 56, 51, 53, 60, 60/1, 62, 64, 64/1, 66, 66/1, 68/1, 68/2, 66/2, 68, 72, 72/1, 72/2, 74/2, 74;

ул. Жукова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/9, 2/7,2/8, 2/6, 2/10, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 4/1, 4/4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 11а, б, в, г, д, 13, 15, 17,17а, б, в, г, д, 18, 21, 23, 24;

ул. Сипайловская, 10, 12/1, 12/2;

ул. Рыльского, 4, 3, 5, 7, 9, 9/2, 6/1, 8/1, 8/2, 10/1, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 21/3, 20, 20/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 29/1, 29, 27, 25, 21/1, 21, 19,17, 21/2, 25/1, 25/2, 31;

ул. Королёва, 1, 1/1,1/2, 1/3, 3, 3/2, 3/3, 3/5, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 7, 7/1,7/2, 8, 9, 10, 10/1, 10/5, 12, 10/6, 10/7, 13, 18, 22, 22/2, 26, 27, 29/1, 30, 30/1, 30/2, 31, 29, 29/2, 33, 35;

ул. Набережная, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 29/2, 37, 37/1, 47, 45/1, 45/2, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 69/1, 70, 71, 41/1, 39/1, 43/1, 41/2, 39/2, 39, 43, 41, 45, 45/3, 47/1, 45/4;

ул. Ковшовой, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 10, 11, 13, 9;

ул. Новоженова, 7, 7/1.

Ознакомиться с полным графиком отключения горячей воды на лето-2017 можно здесь.