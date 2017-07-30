Уфимцев приглашают на ярмарку «молодежных» вакансий Фото: Олег Яровиков Уфимцев приглашают на ярмарку «молодежных» вакансий Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 3 августа состоится ярмарка вакансий для молодежи. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

В числе предлагаемых вакансий — администратор, бармен, ведущий специалист, водитель автомобиля, воспитатель детского сада, врач-терапевт, главный специалист, горничная, грузчик, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, курьер, менеджер, медсестра, младший воспитатель, официант, повар, продавец, специалист, судебный пристав и электрик.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.