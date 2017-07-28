Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.41 ↓

EUR 69.64 ↑

28 июля Пятница

Уфа   °

Вузы Башкирии начинают зачисление абитуриентов

ОБЩЕСТВО

Вузы Башкирии начинают зачисление абитуриентов Фото: Андрей Старостин

Вузы Башкирии начинают зачисление абитуриентов Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Вузы Башкортостана начинают зачислять абитуриентов. В субботу, 29 июля, должны быть изданы первые приказы о зачислении, увидеть которые можно будет на официальных сайтах учебных заведений и на информационных стендах. 27 и 28 июля вузы размещают списки абитуриентов с указанием баллов ЕГЭ. Для тех, кто поступает без вступительных испытаний, в списках должна быть информация об основании приема и о количестве баллов за индивидуальные достижения. Также указывается наличие у абитуриентов преимущественного права зачисления.

В первый этап вуз может принять 80 процентов абитуриентов, во второй — зачислят оставшиеся 20 процентов.

3 августа выходит второй приказ, происходит зачисление на основные конкурсные места, оставшиеся после зачисления поступающих без вступительных испытаний или в пределах квот.

8 августа издаются приказы о зачислении абитуриентов, подавших заявления о согласии.

Как сообщало агентство «Башинформ», в этом году вузы республики должны набрать на бюджет 9943 первокурсника, в том числе бакалавров — 5633, специалистов — 1521, магистров — 2789.

Теги: вузы, приказы о зачислении
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть