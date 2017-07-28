Вузы Башкирии начинают зачисление абитуриентов Фото: Андрей Старостин Вузы Башкирии начинают зачисление абитуриентов Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Вузы Башкортостана начинают зачислять абитуриентов. В субботу, 29 июля, должны быть изданы первые приказы о зачислении, увидеть которые можно будет на официальных сайтах учебных заведений и на информационных стендах. 27 и 28 июля вузы размещают списки абитуриентов с указанием баллов ЕГЭ. Для тех, кто поступает без вступительных испытаний, в списках должна быть информация об основании приема и о количестве баллов за индивидуальные достижения. Также указывается наличие у абитуриентов преимущественного права зачисления.

В первый этап вуз может принять 80 процентов абитуриентов, во второй — зачислят оставшиеся 20 процентов.

3 августа выходит второй приказ, происходит зачисление на основные конкурсные места, оставшиеся после зачисления поступающих без вступительных испытаний или в пределах квот.

8 августа издаются приказы о зачислении абитуриентов, подавших заявления о согласии.

Как сообщало агентство «Башинформ», в этом году вузы республики должны набрать на бюджет 9943 первокурсника, в том числе бакалавров — 5633, специалистов — 1521, магистров — 2789.