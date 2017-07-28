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28 июля Пятница

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До конца года в Башкирии планируется провести 11,5 тысячи ярмарок

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

До конца года в Башкирии планируется провести 11,5 тысячи ярмарок Фото: Андрей Старостин

До конца года в Башкирии планируется провести 11,5 тысячи ярмарок Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

До конца текущего года в Башкортостане планируется провести 11,5 тысячи ярмарок, сообщили в республиканском Госкомитете по торговле и защите прав потребителей.

За первые шесть месяцев в регионе проведено почти 5,5 тысячи различных ярмарок. Производителям продукции, главным образом сельскохозяйственной, предоставлено более девяти тысяч торговых мест.

Как сообщало агентство «Башинформ», в январе-июне оборот розничной торговли вырос на три процента к уровню прошлого года и достиг 345,3 млрд рублей.

Среди регионов России Башкортостан занимает сейчас восьмое место по абсолютному значению оборота розничной торговли и третье — по темпам роста.

Оборот розничной торговли на душу населения с начала года составил в республике 84,9 тысячи рублей, или +7 процентов к уровню 2016 года.

Теги: торговля, ярмарки
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