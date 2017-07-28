В Башкирии назвали среднюю зарплату в PR-сфере Фото: Карина Камаева В Башкирии назвали среднюю зарплату в PR-сфере Фото: Карина Камаева

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня в России отмечается День PR-специалиста.

По данным портала HeadHunter, средняя предлагаемая зарплата в сфере «PR/Маркетинговые коммуникации» в Башкортостане составляет на данный момент 27 тысяч рублей. При этом те, кто ищет работу в данной сфере, рассчитывают на зарплату не ниже 35 тысяч рублей.

Служба исследований компании HeadHunter подготовила исследование рынка труда в сфере «PR/Маркетинговые коммуникации» и составила республиканский рейтинг самых высокодоходных вакансий в этой сфере.

На первой строчке рейтинга — агент по продвижению услуг аутсорсинга, работа которого оценивается до 200 тысяч рублей в месяц.

На втором месте — региональный представитель в ИТ-компании. Уровень предлагаемой зарплаты — не менее 80 тысяч рублей.

На третьем месте — HTML-верстальщик с заработной платой не ниже 55 тысяч в месяц.

Ведущий интернет-маркетолог в ИТ-компании может рассчитывать на заработную плату от 50 до 70 тысяч.

Замыкает пятерку вакансия специалиста по контекстной рекламе — директолога. За его работу компания готова платить от 30 до 70 тысяч рублей в месяц.

«В Башкортостане спрос на PR-специалистов в первом полугодии 2017 года увеличился на 27 процентов, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», — сообщила Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан.

По ее словам, главными драйверами спроса на работников этой сферы являются компании из сфер бизнеса, которые так или иначе связаны с рекламой и продвижением — СМИ, маркетинг, реклама, ИТ. Также положительно влияют на динамику спроса компании из сфер торговли, производства продуктов питания и потребительских товаров. То же самое можно сказать и в отношении сфер строительства и услуг для бизнеса, которые в последнее время активно развиваются.

«Уровень конкуренции на рынке труда среди PR-специалистов остается примерно на одном уровне в течение последних двух-трех лет. На одну открытую позицию в сфере «PR/Маркетинговые коммуникации» приходится 2,6 кандидата. — Главный тренд в сфере PR и маркетинговых коммуникаций — цифровая трансформация всех процессов. Технологии меняют не только рынок труда в целом, но и влияют на структуру профессиональных отраслей. Так, например, владение digital-инструментами стало почти обязательным требованием в описании вакансий для специалистов по PR и внешним коммуникациям, а PR только ради пресс-релизов и повышения уровня цитируемости в СМИ скоро совсем исчезнет как явление».