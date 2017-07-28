Жители Башкирии могут внести свои предложения о мерах по повышению рождаемости Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии могут внести свои предложения о мерах по повышению рождаемости Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жители Башкортостана могут внести свои предложения о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми, приняв участие во всероссийском социологическом опросе, инициированном Министерством труда и социальной защиты РФ.

В числе вопросов — значимость федерального и регионального материнского (семейного) капитала; причины, влияющие на принятие решения о рождении ребенка; возможные льготы и поощрения для родителей.

По информации Минтруда России, содержание опроса направлено на выяснение отношения населения к действующим мерам поддержки семей с детьми, мнений о наиболее предпочтительных мерах, стимулирующих рождаемость, как материального, так и нематериального характера, репродуктивных планов населения.

Анкета размещена на сайте Минтруда РФ. Опрос продлится до 10 сентября.