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28 июля Пятница

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Москвич Сергей Карасев рассудит «Уфу» и «Урал»

СПОРТ

Москвич Сергей Карасев рассудит «Уфу» и «Урал» Фото: www.rfpl.org

Москвич Сергей Карасев рассудит «Уфу» и «Урал» Фото: www.rfpl.org

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Назначены арбитры на матчи третьего тура чемпионата российской футбольной Премьер-лиги. «Уфа» в нем играет в гостях 29 июля в Екатеринбурге против «Урала».

Главный судья этой встречи – Сергей Карасев (Москва); его ассистенты – Антон Аверьянов и Тихон Калугин, тоже москвичи.

Резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Игорь Синер (Омск); делегат РФПЛ – Анатолий Дробышев (Ростов-на-Дону).

В 2016 году Карасев уже обслуживал матч с участием уфимской команды. Примечательно, что встреча в том же Екатеринбурге завершилась тогда со счетом 1:0 в пользу «Урала». В то время у руля Уфы был Евгений Перевертайло.

Уфимцы после двух туров нынешнего чемпионата пока не проигрывают — победа в первом выездном матче в Санкт-Петербурге над «Тосно» — 1:0 и нулевая ничья дома с чемпионом страны московским «Спартаком».

Уральская команда также сыграла вничью (1:1) с «Ростовом» и вырвала победу у московского «Динамо» — 1:0.

Теги: футбол, РФПЛ
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