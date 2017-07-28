Константин Толкачев: «Контроль за информацией в соцсетях не должен нарушить свободу мысли и слова» Фото: Олег Яровиков Константин Толкачев: «Контроль за информацией в соцсетях не должен нарушить свободу мысли и слова» Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Госдуме рассматривается законопроект, нацеленный на борьбу с распространением противоправного контента в социальных сетях. Инициатива предлагает ввести понятие «оператор социальной сети» и возложить на него ряд обязанностей. Среди них — ограничение доступа или удаление в течение суток по заявлению пользователя информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти, недостоверной, порочащей честь и достоинство другого лица информации и иной информации. За распространение информации предусмотрена уголовная или административная ответственность.

«Роль социальных сетей постоянно возрастает. Исключительно важно сохранить информационную функцию данного инструмента, но при этом не допустить его использование в противоправных целях. К сожалению, анонимность высказываний, допустимая в интернете, ведет к безнаказанности, а безнаказанность — к произволу», — считает председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что проблема осознается не только в России, но и за рубежом, где принимаются соответствующие меры. В качестве примера Константин Толкачев привел Германию, в которой принят закон, предусматривающий штрафы за противоправный контент от 500 тысяч до 5 миллионов евро.

В своем выступлении на состоявшемся в Госдуме заседании Президиума Совета законодателей руководитель регионального парламента рассказал о мерах, принимаемых в регионах страны по контрпропаганде радикальной идеологии через СМИ и интернет.

«Речь идет в первую очередь о противодействии экстремистским и террористическим организациям. Наша комиссия предложила ряд мер по государственной поддержке данной работы. В том числе я говорил о необходимости законодательно урегулировать права, обязанности, порядок деятельности владельцев аккаунтов, блогов в социальных сетях и администраторов групп», — отметил Константин Толкачев.

Законодатели уверены: документ, четко регулирующий размещение в социальных сетях противоправного контента, необходим. Понимание этого есть и в обществе в целом. Разумеется, подобное решение не должно быть поспешным. При доработке законопроекта необходимо учесть множество нюансов. И контроль за размещаемой в социальных сетях информацией, конечно же, ни в коем случае не должен нарушить закрепленное в Конституции Российской Федерации право на свободу мысли и слова.