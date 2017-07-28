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28 июля Пятница

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Консолидированный бюджет Башкирии пополнился на 75 млрд рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Консолидированный бюджет Башкирии пополнился на 75 млрд рублей Фото: Олег Яровиков

Консолидированный бюджет Башкирии пополнился на 75 млрд рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В консолидированный бюджет Башкортостана за первые шесть месяцев 2017 года поступило 75 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Из них в республиканский бюджет зачислено 60 млрд рублей, в местные бюджеты – 15,1 млрд рублей.

По объему поступлений в рейтинге регионов России Башкортостан находится сейчас на 13 месте.

Как отмечают в правительстве региона, темп роста доходов республиканского бюджета сложился существенно ниже прошлогодних значений, а также меньше среднероссийского уровня. Это связано с уменьшением государственных пакетов акций и дивидендов, а также крупными выпадающими доходами от арендных платежей после оспаривания кадастровой стоимости земли. Эти потери удалось компенсировать поступлениями налога на прибыль, особенно от участников консолидированных групп налогоплательщиков, акцизов на алкогольную продукцию, налога на имущество организаций и НДФЛ.

«В сложившейся ситуации следует принять дополнительные меры по обеспечению опережающего роста налоговых доходов в бюджеты всех уровней», – отметил на заседании Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала республики премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов.

Теги: правительство РБ, бюджет
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