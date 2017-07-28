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28 июля Пятница

Уфа   °

Башкирия в федеральных СМИ: налилось – на полмиллиарда, акции увеличат скорость, мэрия вас слушает

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Ущерб от гибели урожая из-за дождей в Башкирии оценивается в 500 млн. рублей». Такие данные были озвучены на заседании регионального правительства в четверг, — сообщает «Интерфакс-Поволжье». «Коммерсантъ» под заголовком «Ущерб АПК Башкирии в результате дождливого лета оценен в 500 млн рублей» дополняет информацию ТАСС со ссылкой на данные из доклада главы региона Рустэма Хамитова: «Из-за переувлажнения почвы в 13 районах республики был введен режим чрезвычайной ситуации. Природные катаклизмы в регионе продолжаются», «Только на прошлой неделе из-за сильных порывов ветра повредило кровлю школы в Хайбуллинском районе, в Уфе пострадали два человека». По информации минсельхоза республики, — добавляет «Коммерсантъ», — площадь уничтоженных дождями посевов составила 22,5 тыс. га, или около 1%. В июне в регионе выпала двухмесячная норма осадков, температура была ниже нормы на 2,1 градуса».

«Коммерсантъ», сожалея о потерях, в то же время утешает: «Башкирия вошла в тройку крупнейших производителей тепличных овощей в РФ». По состоянию на 26 июля Башкирия заняла третье место в РФ по сбору тепличных овощей с начала года. В регионе собрано 28,6 тыс. тонн огурцов, томатов и прочих овощных культур. Первые два места заняли Краснодарский (66,6 тыс. тонн) и Ставропольский край (38,2 тыс. тонн). В пятерку крупнейших вошли также Татарстан (26,8 тыс.) и Карачаево-Черкессия (24,7 тыс.).

«Ведомости» сообщают, что «МТС купила остаток мобильных активов «Ростелекома» в Башкирии»: МТС приобрела у структур «Ростелекома» 100% акций регионального оператора связи «Сотовая связь Башкортостана» (ССБ) за 300 млн. рублей с учетом чистого долга.

Эту же информацию в более развернутом виде представил «Интерфакс-Россия»: МТС купила 100% акций оператора "Сотовая связь Башкортостана". В его сообщении приведены слова вице-президента МТС по технике и ИТ Андрея Ушацкого: «Приобретение по разумной цене значимого частотного ресурса в Башкирии, входящей в десятку крупнейших телеком-рынков в регионах России, полностью соответствует нашей стратегии по укреплению регионального присутствия МТС. Закрывая сделку, мы удваиваем частотный ресурс в диапазоне 2100 МГЦ в Башкирии для расширения емкости и увеличения скорости передачи данных сетей 3G. В перспективе эти частоты будут использоваться для развития сетей LTE».

Зато в другом месте скорость упала до нуля. «Коммерсантъ» сообщает о том, что «Уфимского чиновника заподозрили в незаконной прослушке»: в четверг управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении главы управления капитального строительства администрации Уфы Марата Гареева. «Фигурант дела о необоснованном выделении почти 1 млрд. рублей на расселение ветхого жилья в Уфе подозревается в приобретении "прослушки"», вторит ему «Интерфакс-Поволжье». — Начальник Управления капитального строительства Уфы, являющийся одним из основных фигурантов дела о необоснованном выделении почти 1 млрд рублей при реализации программы переселения из ветхого жилья, подозревается в незаконном приобретении прослушивающего устройства. Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в четверг, 22 февраля этого года в ходе обысков дома у чиновника было обнаружено и изъято электронное устройство.

Пока нет нефтяных новостей из арбитражного суда Башкирии, они приходят с полей и рек. «Спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов на реке в Башкирии», сообщает «Интерфакс-Поволжье». Последствия разлива нефтепродуктов ликвидируют спасатели в Дуванском районе Башкирии, сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по РБ в четверг.

Теги: Федеральные СМИ, общество
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