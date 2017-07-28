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28 июля Пятница

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Дети неустановленных родителей будут получать социальную пенсию – Пенсионный фонд по Башкирии

ПОЛИТИКА

Дети неустановленных родителей будут получать социальную пенсию – Пенсионный фонд по Башкирии Фото: Олег Яровиков

Дети неустановленных родителей будут получать социальную пенсию – Пенсионный фонд по Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны.

Закон разработан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Башкортостану, причиной подготовки такого документа стало то, что дети, чьи родители неизвестны, в части финансовых возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании учебы были в неравном материальном положении по сравнению с детьми-сиротами. Они не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Подписанный закон вводит с 1 января 2018 года новый вид социальной пенсии для данной категории детей. Таким образом, дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере, что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца.

К числу получателей нового вида пенсии относятся дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или организацией социального обслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов. Иными словами, это касается детей, в свидетельстве о рождении которых в графе мать и отец стоит прочерк.

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будет выплачиваться до достижения возраста 18 лет, а также старше этого возраста в случае, если они обучаются по очной форме до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. Социальная пенсия таким детям будет назначаться с 1-го числа месяца, в котором последовало обращение за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Теги: дети, социальная пенсия
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