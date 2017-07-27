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27 июля Четверг

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Башкирское спутниковое телевидение начало вещание в составе пакета НТВ Плюс «Базовый Запад»

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкирское спутниковое телевидение начало вещание в составе пакета НТВ Плюс «Базовый Запад». Зрителям, подключившимся к данному пакету, сегодня доступен полный перечень новостных, развлекательных, детских и культурных программ, уточнили в пресс-службе БСТ.

«Для нашего телеканала это знаковое событие, потому что с сегодняшнего дня мы можем уверенно говорить о том, что присутствуем в пакетах всех крупнейших операторов спутникового телевидения России. Это «Триколор ТВ», «Континент ТВ», более известный как «Телекарта». И вот с сегодняшнего дня НТВ Плюс. Для нас это 800 тысяч комплектов спутникового телевидения и около двух миллионов абонентов, — отметил директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов. — На этом мы не останавливаемся, продолжаем своё развитие, в том числе с точки зрения присутствия в разных средах: и эфирных, и неэфирных».

Круглосуточный канал БСТ — это более 50 программ различных жанров и направлений: политика, экономика, культура и искусство, социальная сфера, развлекательные и интерактивные проекты. В сетке вещания художественные фильмы — от классики советского кино до мировых новинок, сериалы, документальные ленты, музыка.

Спортивные болельщики могут увидеть прямые трансляции домашних игр ХК «Салават Юлаев» и все матчи футбольной команды «Уфа» в российском чемпионате. Башкортостан — первый регион, в котором удалось организовать прямые трансляции и гостевых, и домашних поединков местного клуба на региональном канале. Это стало возможно благодаря достигнутому соглашению между ФК «Уфа», «Матч ТВ» и БСТ.

Теги: Башкирское спутниковое телевидение
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