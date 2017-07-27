Уфимский нефтяной университет будет сотрудничать с университетом Хьюстона Фото: Олег Яровиков Уфимский нефтяной университет будет сотрудничать с университетом Хьюстона Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В США подписано соглашение о сотрудничестве между УГНТУ и университетом Riсe (Хьюстон) — головным американским вузом в сфере обучения персонала нефтегазовой отрасли. Об этом из Вашингтона сообщает «РИА Новости».

Помимо Уфимского государственного нефтяного технического университета, в проекте участвуют Альметьевский нефтегазовый университет (Татарстан) и Ухтинский технический университет (Республика Коми). Стороны заявили о намерении обмениваться студентами, научными разработками и вести совместную подготовку управленческих кадров в энергетике.

Торговый представитель России в США Александр Стадник заявил, что «соглашение открывает возможность для расширения международного сотрудничества всех вузов с Rice, в первую очередь в области обмена технологиями и подготовки кадров в нефтегазовой отрасли».

В свою очередь, представитель хьюстонского вуза Майкл Мур отметил, что университет «позитивно оценивает факт подписания данного соглашения и надеется на заключение прямых договоренностей на этот счет как минимум с еще тремя российскими нефтегазовыми вузами уже этой осенью».